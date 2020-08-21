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Большинству украинцев не нравится ситуация в стране

Пятница, 21 августа 2020, 12:19

Большинство украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении.

Источник: исследование Фонда "Демократические инициативы" и социологической службы Центра Разумкова, проведенное с 14 по 19 августа 2020 года

Дословно: "Большинство украинцев убеждены, что в целом ситуация в стране развивается в неправильном направлении - таких 59%. Лишь 19% имеют противоположное мнение и считают, что ситуация развивается в правильном направлении.

Такие негативные оценки являются традиционными для украинского общества. Отдельные всплески положительной оценки наблюдаются только в коротком промежутке времени после выборов президента".

 
 

Детали: Социологи указывают, что чем моложе является респонденты - тем больше положительных оценок по развитию ситуации в стране можно ожидать. Так, среди молодежи уровень положительных оценок составляет 33%, а среди лиц старше 60 лет - только 11%.

Среди избирателей разных партий только в электорате "Слуги народа" доминирует убеждение в правильности вектора развития - здесь положительных оценок более 55%.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Темы: Украинаопрос


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