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Пам'ятники Шевченку встановили закордонний рекорд

П'ятниця, 21 серпня 2020, 12:24
Пам’ятник Шевченку у Тбілісі. Фото wikimedia.org

Напередодні Дня Незалежності Міністерство закордонних справ вперше офіційно зареєструвало національний рекорд – за кількістю пам'ятників видатному українцю Тарасу Шевченку за кордоном.

Джерело: пост МЗС у Facebook

Пряма мова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби: "Мене завжди вражало, що ледь не всюди за кордоном, куди не поїдь, знайдеш пам’ятник Кобзареві. І ось ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності України офіційно зафіксували національний рекорд – за найбільшу кількість пам’ятників за кордоном одній людині. І ця одна людина – Тарас Шевченко".

Деталі: За словами Кулеби, МЗС нарахувало 78 пам'ятників митцеві у 42 країнах світу.

Міністр закордонних справ відзначив, що йдеться не про монументи, а про "єдність великого українського народу", про те, що "Україна – всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе "Я – українець"".  

Українська правда
Теми: МЗСУкраїнакультура


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