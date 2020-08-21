Пам'ятники Шевченку встановили закордонний рекорд

Напередодні Дня Незалежності Міністерство закордонних справ вперше офіційно зареєструвало національний рекорд – за кількістю пам'ятників видатному українцю Тарасу Шевченку за кордоном.

Джерело: пост МЗС у Facebook

Пряма мова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби: "Мене завжди вражало, що ледь не всюди за кордоном, куди не поїдь, знайдеш пам’ятник Кобзареві. І ось ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності України офіційно зафіксували національний рекорд – за найбільшу кількість пам’ятників за кордоном одній людині. І ця одна людина – Тарас Шевченко".

Деталі: За словами Кулеби, МЗС нарахувало 78 пам'ятників митцеві у 42 країнах світу.

Міністр закордонних справ відзначив, що йдеться не про монументи, а про "єдність великого українського народу", про те, що "Україна – всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе "Я – українець"".