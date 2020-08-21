Рейтинг "Слуги народу" падає четвертий місяць поспіль

Якби вибори до парламенту пройшли цієї неділі, то пропрезидентска партія могла б набрати близько 30% голосів.

Джерело: дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" та соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 14 по 19 серпня 2020 року

Дослівно: "Пропрезидентська партія "Слуга народу" попри падіння своїх рейтингів залишається одноосібним лідером електоральних симпатій: якби вибори до парламенту відбулись у цю неділю, за неї готові проголосувати майже 30% виборців (у червні таких було 34% - ред.), які визначились зі своїм голосом і пішли би на виборчі дільниці.

Дещо зросла кількість симпатиків "ОПзЖ" – сьогодні за неї готові проголосувати майже 22% виборців.

На третьому місці "Європейська Солідарність" – трохи менше 16%.

До парламенту також проходить "Батьківщина" – більше 11%".

Деталі: Трохи нижче прохідного бар’єра (5%) набирає "Сила і Честь" – 4,6%.

Інші партії розмістилися значно нижче виборчого бар’єра і на сьогодні не претендували би на потрапляння до Верховної Ради.

Соціологи вказують, що у голосуванні за партії є чіткі регіональні та вікові відмінності. Так, "Слуга Народу" значно більше голосів здобуває серед молодших респондентів – 6 із 10 її виборців молодше 40 років, а "ОПзЖ" має "пенсіонерський" характер. 7 із 10 їхніх виборців старші 50 років, а майже половина – старші 60 років.

Половина зі всіх виборців "ОПзЖ" проживає у Східному регіоні. "ЄС", натомість, має кардинально іншу картину – практично всі виборці цієї партії проживають на Заході та у Центрі країни, а на Сході та Півдні живе менше 14% усіх тих, хто збирається голосувати за "ЄС".

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Передісторія: Згідно із результатами парламентських виборів у 2019 році "Слуга народу" набрала 43,16% голосів