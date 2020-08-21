Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейтинг "Слуги народа" падает четвертый месяц подряд

Пятница, 21 августа 2020, 12:54
Рейтинг Слуги народа падает четвертый месяц подряд

Если бы выборы в парламент прошли в это воскресенье, то пропрезидентская партия могла бы набрать около 30% голосов.

Источник: исследование Фонда "Демократические инициативы" и социологической службы Центра Разумкова, проведенный с 14 по 19 августа 2020 года

Дословно: "Пропрезидентская партия "Слуга народа" несмотря на падение своих рейтингов остается единоличным лидером электоральных симпатий: если бы выборы в парламент состоялись в это воскресенье, за нее готовы проголосовать около 30% избирателей (в июне таких было 34% - ред.), которые определились со своим голосом и пошли бы на избирательные участки.

Несколько возросло количество сторонников "ОПзЖ" - сегодня за нее готовы проголосовать почти 22% избирателей.

На третьем месте "Европейская Солидарность" - чуть меньше 16%.

В парламент также проходит "Батькивщина" - более 11%".

Детали: Чуть ниже проходного барьера (5%) набирает "Сила и Честь" - 4,6%.

Другие партии разместились значительно ниже избирательного барьера и сегодня не претендовали бы на попадание в Верховную Раду.

 
 

Социологи указывают, что в голосовании за партии есть четкие региональные и возрастные различия. Так, "слуги народа" имеет значительно больше голосов среди младших респондентов - 6 из 10 ее избирателей моложе 40 лет, а "ОПзЖ" имеет "пенсионерский" характер. 7 из 10 их избирателей старше 50 лет, а почти половина - старше 60 лет.

Половина из всех избирателей "ОПзЖ" проживает в Восточном регионе. У "ЕС" кардинально другая картина - практически все избиратели этой партии проживают на Западе и в Центре страны, а на Востоке и Юге живет менее 14% всех тех, кто собирается голосовать за "ЕС".

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Предыстория: Согласно результатам парламентских выборов в 2019 году "Слуга народа" набрала 43,16% голосов

Українська правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народарейтинг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: