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Рейтинг "Слуги народа" падает четвертый месяц подряд

Пятница, 21 августа 2020, 12:54

Если бы выборы в парламент прошли в это воскресенье, то пропрезидентская партия могла бы набрать около 30% голосов.

Источник: исследование Фонда "Демократические инициативы" и социологической службы Центра Разумкова, проведенный с 14 по 19 августа 2020 года

Дословно: "Пропрезидентская партия "Слуга народа" несмотря на падение своих рейтингов остается единоличным лидером электоральных симпатий: если бы выборы в парламент состоялись в это воскресенье, за нее готовы проголосовать около 30% избирателей (в июне таких было 34% - ред.), которые определились со своим голосом и пошли бы на избирательные участки.

Несколько возросло количество сторонников "ОПзЖ" - сегодня за нее готовы проголосовать почти 22% избирателей.

На третьем месте "Европейская Солидарность" - чуть меньше 16%.

В парламент также проходит "Батькивщина" - более 11%".

Детали: Чуть ниже проходного барьера (5%) набирает "Сила и Честь" - 4,6%.

Другие партии разместились значительно ниже избирательного барьера и сегодня не претендовали бы на попадание в Верховную Раду.

 
 

Социологи указывают, что в голосовании за партии есть четкие региональные и возрастные различия. Так, "слуги народа" имеет значительно больше голосов среди младших респондентов - 6 из 10 ее избирателей моложе 40 лет, а "ОПзЖ" имеет "пенсионерский" характер. 7 из 10 их избирателей старше 50 лет, а почти половина - старше 60 лет.

Половина из всех избирателей "ОПзЖ" проживает в Восточном регионе. У "ЕС" кардинально другая картина - практически все избиратели этой партии проживают на Западе и в Центре страны, а на Востоке и Юге живет менее 14% всех тех, кто собирается голосовать за "ЕС".

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Предыстория: Согласно результатам парламентских выборов в 2019 году "Слуга народа" набрала 43,16% голосов

Українська правда
Темы: Слуга народарейтинг


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