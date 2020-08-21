Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ВР попросять Шмигаля не ліквідувати Держпродспоживслужбу

П'ятниця, 21 серпня 2020, 13:57

Комітет ВР з питань інтеграції України до ЄС звернеться з листом до прем’єр-міністра щодо неприпустимості ліквідації Держпродспоживслужби.

Про це у п’ятницю оголосила глава комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє "Європейська правда"

Рішення про звернення ініціювала Климпуш-Цинцадзе і ніхто з членів комітету не виступив проти. 

Депутати комітету вважають, що ліквідація Держпродспоживслужби становить серйозну загрозу експорту українського продовольства до ЄС і якості та безпечності продуктів усередині країни, підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

"Держпродспоживслужба була створена на виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Євроінтеграційні реформи в цій галузі дозволили швидко переорієнтувати вітчизняний експорт на вимогливі ринки Євросоюзу та відкрили для наших виробників інші перспективні ринки. Нині, коли економіка України переживає падіння, втрата ринку ЄС завдасть їй ще більш нищівного удару і відкотить країну на багато років назад", - написала глава комітету на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Мінекономіки також виступає проти ліквідації Держпродспоживслужби та розподілу її повноважень між МОЗ і новим органом при Мінекономіки.

Навіщо у МОЗ пропонують ліквідувати службу, чому це стане порушенням Угоди про асоціацію з ЄС та чим загрожує українським експортерам харчової продукції до ЄС - детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні.

Теми: Шмигаль Верховна РадаКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: