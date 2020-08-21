Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У ВР попросять Шмигаля не ліквідувати Держпродспоживслужбу

П'ятниця, 21 серпня 2020, 13:57

Комітет ВР з питань інтеграції України до ЄС звернеться з листом до прем’єр-міністра щодо неприпустимості ліквідації Держпродспоживслужби.

Про це у п’ятницю оголосила глава комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє "Європейська правда"

Рішення про звернення ініціювала Климпуш-Цинцадзе і ніхто з членів комітету не виступив проти. 

Депутати комітету вважають, що ліквідація Держпродспоживслужби становить серйозну загрозу експорту українського продовольства до ЄС і якості та безпечності продуктів усередині країни, підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

"Держпродспоживслужба була створена на виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Євроінтеграційні реформи в цій галузі дозволили швидко переорієнтувати вітчизняний експорт на вимогливі ринки Євросоюзу та відкрили для наших виробників інші перспективні ринки. Нині, коли економіка України переживає падіння, втрата ринку ЄС завдасть їй ще більш нищівного удару і відкотить країну на багато років назад", - написала глава комітету на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Мінекономіки також виступає проти ліквідації Держпродспоживслужби та розподілу її повноважень між МОЗ і новим органом при Мінекономіки.

Навіщо у МОЗ пропонують ліквідувати службу, чому це стане порушенням Угоди про асоціацію з ЄС та чим загрожує українським експортерам харчової продукції до ЄС - детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні.

Теми: Шмигаль Верховна РадаКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"

Лікарі назвали можливий діагноз Навального: порушення обміну речовин

Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen

документ, доповнено Холодницький звільнився з САП

Лікарі заявили, що отрути в організмі Навального не знайшли

Син Зеленського перехворів коронавірусом

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль переконує, що "дірки" в бюджеті немає
Прем’єр вважає, що інфляція у 6-7% "розігріє" економіку
Шмигаль спрогнозував курс гривні на кінець року
Останні новини
14:36
З держрезерву розікрали та продали 250 тонн соняшника і пшениці - СБУ
14:23
У ЄС озвучили очікування від Росії щодо лікування Навального
14:17
У липні прибуток банків скоротився на 19%
14:07
Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"
14:03
інфографіка Майже половина українців за компроміси для миру на Донбасі
14:02
Перші 18 з 78 спиртових заводів готують до аукціону
13:57
У ВР попросять Шмигаля не ліквідувати Держпродспоживслужбу
13:55
Мінфін: На боротьбу з коронавірусом вже витратили 25 мільярдів
13:36
З КДБ Білорусі через кватирку втік затриманий: кажуть, він уже в Україні
13:35
Правоохоронці викрили чиновників "Київзеленбуда" на розпилі 78 мільйонів
Усі новини...