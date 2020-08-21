У ВР попросять Шмигаля не ліквідувати Держпродспоживслужбу

Комітет ВР з питань інтеграції України до ЄС звернеться з листом до прем’єр-міністра щодо неприпустимості ліквідації Держпродспоживслужби.

Про це у п’ятницю оголосила глава комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє "Європейська правда".

Рішення про звернення ініціювала Климпуш-Цинцадзе і ніхто з членів комітету не виступив проти.

Депутати комітету вважають, що ліквідація Держпродспоживслужби становить серйозну загрозу експорту українського продовольства до ЄС і якості та безпечності продуктів усередині країни, підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

"Держпродспоживслужба була створена на виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Євроінтеграційні реформи в цій галузі дозволили швидко переорієнтувати вітчизняний експорт на вимогливі ринки Євросоюзу та відкрили для наших виробників інші перспективні ринки. Нині, коли економіка України переживає падіння, втрата ринку ЄС завдасть їй ще більш нищівного удару і відкотить країну на багато років назад", - написала глава комітету на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Мінекономіки також виступає проти ліквідації Держпродспоживслужби та розподілу її повноважень між МОЗ і новим органом при Мінекономіки.

Навіщо у МОЗ пропонують ліквідувати службу, чому це стане порушенням Угоди про асоціацію з ЄС та чим загрожує українським експортерам харчової продукції до ЄС - детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні.