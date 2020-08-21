В ВР попросят Шмыгаля не ликвидировать Госпродпотребслужбу

Комитет ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС обратится с письмом к премьер-министру о недопустимости ликвидации Госпродпотребслужбы.

Об этом в пятницу объявила глава комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает "Европейская правда".

Решение об обращении инициировала Климпуш-Цинцадзе и никто из членов комитета не выступил против.

Депутаты комитета считают, что ликвидация Госпродпотребслужбы представляет серьезную угрозу для экспорта украинского продовольствия в ЕС и качества и безопасности продуктов внутри страны, подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

"Госпродпотребслужба была создана во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Евроинтеграционные реформы в этой области позволили быстро переориентировать отечественный экспорт на требовательные рынки Евросоюза и открыли для наших производителей другие перспективные рынки. Сейчас, когда экономика Украины переживает падение, потеря рынка ЕС нанесет ей еще более сокрушительный удар и откатит страну на много лет назад ", - написала глава комитета на своей странице в Facebook.

Напомним, Минэкономики также выступает против ликвидации Госпродпотребслужбы и распределения ее полномочий между Минздравом и новым органом при Минэкономики.

Зачем в Минздраве предлагают ликвидировать службу, почему это станет нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС и чем грозит украинским экспортерам пищевой продукции в ЕС - подробнее читайте в материале "Европейской правды": Угроза на столе: зачем Минздрав хочет уничтожить европейскую систему пищевой безопасности в Украине.