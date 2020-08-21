У ЄС озвучили очікування від Росії щодо лікування Навального
У Єврокомісії очікують, що російська влада буде вірна своїй обіцянці і дозволить транспортувати Алексєя Навального за кордон для лікування.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Набіла Массралі на брифінгу в Брюсселі в четвер.
"Ми віримо, що російська влада виконає свою обіцянку щодо дозволу Навальному бути безпечно перевезеним за кордон, щоб отримати медичне лікування відповідно до бажання його родини", - заявила речниця.
"Ми продовжимо стежити за розвитком ситуації", - пообіцяла речниця.
Нагадаємо, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що останні події - затримка із встановленням діагнозу і зволікання із транспортуванням Навального - нагадують спроби замести сліди.
У четвер канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що готові допомогти з лікуванням ймовірно отруєного російського опозиціонера Алексєя Навального.
Вранці 21 серпня прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила у Twitter, що головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, в якій знаходиться Навальний, відмовився видати дозвіл на перевезення політика в німецьку клініку.
Головлікар лікарні також заявив, що у медиків є 5 робочих діагнозів і відмовився їх називати.