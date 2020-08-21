Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС озвучили ожидания от России по лечению Навального

Пятница, 21 августа 2020, 14:23

В Еврокомиссии ожидают, что российская власть будет верна своему обещанию и позволит транспортировать Алексея Навального за границу для лечения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Набила Массрали на брифинге в Брюсселе в четверг.

"Мы верим, что российская власть выполнит свое обещание о разрешении безопасно перевезти Навального за границу, чтобы он получил лечение в соответствии с желанием его семьи", - заявила пресс-секретарь.

Она заявила, что Еврокомиссия благодарна медицинским службам Германии за предложение принять Навального в Германии, и отметила, что представительство ЕС в Москве находится в тесном контакте со штабом Навального.

"Мы продолжим следить за развитием ситуации", - пообещала пресс-секретарь.

Напомним, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что последние события - задержка с установлением диагноза и промедление с транспортировкой Навального - напоминают попытки замести следы.

Темы: НавальныйЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Навальный
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: