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В ЕС озвучили ожидания от России по лечению Навального

Пятница, 21 августа 2020, 14:23

В Еврокомиссии ожидают, что российская власть будет верна своему обещанию и позволит транспортировать Алексея Навального за границу для лечения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Набила Массрали на брифинге в Брюсселе в четверг.

"Мы верим, что российская власть выполнит свое обещание о разрешении безопасно перевезти Навального за границу, чтобы он получил лечение в соответствии с желанием его семьи", - заявила пресс-секретарь.

Она заявила, что Еврокомиссия благодарна медицинским службам Германии за предложение принять Навального в Германии, и отметила, что представительство ЕС в Москве находится в тесном контакте со штабом Навального.

"Мы продолжим следить за развитием ситуации", - пообещала пресс-секретарь.

Напомним, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что последние события - задержка с установлением диагноза и промедление с транспортировкой Навального - напоминают попытки замести следы.

Темы: НавальныйЕСРосcия


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