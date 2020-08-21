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Німеччина обговорює з Кремлем "надзвичайну ситуацію" з Навальним

П'ятниця, 21 серпня 2020, 14:59

Уряд Німеччини заявив, що перебуває у контакті з Кремлем, аби знайти рішення для "надзвичайної гуманітарної ситуації" з російським опозиціонером Алексєєм Навальним. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на англомовну службі Deutsche Welle.

"Ми вже підтримуємо контакти з російською владою, щоб внести свій вклад в професійне і прозоре вирішення цієї надзвичайної гуманітарної ситуації", - заявила журналістам у Берліні речниця міністерства закордонних справ Марія Адебар.

Вона сказала, що рейс німецького літака до Омська був організований в приватному порядку і що за ним не стоїть уряд Німеччини.

Раніше офіційний представник канцлерки Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що уряд Німеччини продовжує виступати за забезпечення найкращого медичного обслуговування для Навального.

"Найважливішим пріоритетом, звичайно ж, є те, щоб життя пана Навального було врятоване і щоб він міг одужати", - сказав Зайберт в Берліні. 

Він зазначив, що є серйозні підозри в отруєнні росіянина, і що обставини справи повинні бути "повністю і прозоро розслідувані".

Раніше у п’ятницю у Єврокомісії заявили, що російська влада буде вірна своїй обіцянці і дозволить транспортувати Алексєя Навального за кордон для лікування. 

Вранці 21 серпня прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила у Twitter, що головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, в якій знаходиться Навальний, відмовився видати дозвіл на перевезення політика в німецьку клініку.  

У четвер канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що готові допомогти з лікуванням ймовірно отруєного російського опозиціонера Алексєя Навального. 



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