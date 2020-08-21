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Германия обсуждает с Кремлем "чрезвычайную ситуацию" с Навальным

Пятница, 21 августа 2020, 14:59

Правительство Германии заявило, что находится в контакте с Кремлем, чтобы найти решение для "чрезвычайной гуманитарной ситуации" с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на англоязычную службу Deutsche Welle.

"Мы уже поддерживаем контакты с российскими властями, чтобы внести свой вклад в профессиональное и прозрачное решение этой чрезвычайной гуманитарной ситуации", - заявила журналистам в Берлине пресс-секретарь министерства иностранных дел Мария Адебар.

Она сказала, что рейс немецкого самолета в Омск был организован в частном порядке и за ним не стоит правительство Германии.

Ранее официальный представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что правительство Германии продолжает выступать за обеспечение лучшего медицинского обслуживания для Навального.

"Важнейшим приоритетом, конечно же, является то, чтобы жизнь господина Навального была спасена и чтобы он мог выздороветь", - сказал Зайберт в Берлине.

Он отметил, что есть серьезные подозрения в отравлении россиянина, и обстоятельства дела должны быть "полностью и прозрачно расследованы".

Ранее в пятницу в Еврокомиссии заявили, что надеются, российские власти будут верны своему обещанию и позволят транспортировать Навального за границу для лечения.

Утром 21 августа пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска, в которой находится Навальный, отказался выдать разрешение на перевозку политика в немецкую клинику.

В четверг канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы помочь с лечением вероятно отравленного российского оппозиционера Навального.

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