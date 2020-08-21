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Залізничний вокзал у Києві евакуювали через начебто мінування

П'ятниця, 21 серпня 2020, 15:22

Роботу центрального залізничного вокзалу в Києві обмежили через анонімне повідомлення про мінування.

Джерело: Facebook "Укрзалізниці"

Дослівно: "Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через анонімне повідомлення про начебто його мінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці".

Деталі: Поїзди продовжують курсувати за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Теми: Укрзалізницянадзвичайна подія


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