Залізничний вокзал у Києві евакуювали через начебто мінування

Роботу центрального залізничного вокзалу в Києві обмежили через анонімне повідомлення про мінування.

Джерело: Facebook "Укрзалізниці"

Дослівно: "Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві через анонімне повідомлення про начебто його мінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці".

Деталі: Поїзди продовжують курсувати за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.