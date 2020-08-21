Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Железнодорожный вокзал в Киеве эвакуировали из-за якобы заминирования

Пятница, 21 августа 2020, 15:22

Работу центрального железнодорожного вокзала в Киеве ограничили из-за анонимного сообщения о минировании.

Источник: Facebook "Укрзализныци"

Дословно: "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве из-за анонимного сообщения о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители".

Детали: Поезда продолжают курсировать по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Темы: Укрзализныцячрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко нашел виновного в протестах – это США

Лукашенко пообещал разобраться с белорусами "в ближайшие дни"

Врачи назвали возможный диагноз Навального: нарушение обмена веществ

Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen

документ, дополненоХолодницкий уволился из САП

Врачи заявили, что яда в организме Навального не нашли

Все новости...
Укрзализныця
УЗ закрывает продажу билетов по 4 станциях
В 10 парах поездов "Укрзализныци" будет военизированная охрана
УЗ на День Независимости продлила маршрут поезда Сумы - Киев
Последние новости
16:47
В деле газовой схемы, которую связывали с Кононенко, фигурирует депутат-куратор
16:37
Лукашенко угрожает заменить бастующих шахтеров украинцами
16:22
Как прекратить самоизоляцию, когда ПЦР-тест отрицательный
16:10
Лукашенко подтвердил, что на "Белтелерадиокомпании" начали работать российские журналисты
15:59
В Roshen ответили на обвинения Антимонопольного комитета
15:32
На выходных часть Украины зальют дожди
15:31
Приватбанк обновил структуру правления: Диджитал подчинили главе
15:28
МИД Беларуси обратилось к ЕС по поводу санкций: дайте нам "повзрослеть"
15:27
Шмыгаль о повышении "минималки": Экономика не получит чрезмерного инфляционного давления
15:22
Железнодорожный вокзал в Киеве эвакуировали из-за якобы заминирования
Все новости...