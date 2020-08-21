Железнодорожный вокзал в Киеве эвакуировали из-за якобы заминирования
Пятница, 21 августа 2020, 15:22
Работу центрального железнодорожного вокзала в Киеве ограничили из-за анонимного сообщения о минировании.
Источник: Facebook "Укрзализныци"
Дословно: "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве из-за анонимного сообщения о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители".
Детали: Поезда продолжают курсировать по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.