Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Железнодорожный вокзал в Киеве эвакуировали из-за якобы заминирования

Пятница, 21 августа 2020, 15:22
Железнодорожный вокзал в Киеве эвакуировали из-за якобы заминирования

Работу центрального железнодорожного вокзала в Киеве ограничили из-за анонимного сообщения о минировании.

Источник: Facebook "Укрзализныци"

Дословно: "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве из-за анонимного сообщения о якобы его минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители".

Детали: Поезда продолжают курсировать по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укрзализныцячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Укрзализныця
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: