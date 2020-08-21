МЗС Білорусі звернулося до ЄС щодо санкцій: дайте нам "подорослішати"

Міністерство закордонних справ Білорусі закликало ЄС не запроваджувати санкції проти країни "у скрутний час" і дати їй "пройти етап дорослішання".

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву, адресовану колегам з країн ЄС, оприлюднив сьогодні глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

Він зазначає, що зараз "не 18-те сторіччя, не 2010 і навіть не 2015 рік" та наголошує, що Білорусь "є реальністю", з якою потрібно якось жити і взаємодіяти.

"У нас далеко не завжди і не у всьому співпадають підходи. Але при перших серйозних випробуваннях для становлення нашої країни ви знову одразу закликаєте до санкцій. Цим ви, по суті, підтверджуєте правоту тих, хто не вірить у нашу суверенну здатність вибудувати рівноправні і вигідні усім сторонам відносини", - дорікає Володимир Макей.

При цьому, додає він, це "не перші санкції" проти Білорусі і вона "пройде їх, як і попередні".

"У нас зараз складна ситуація. Але яка з ваших країн не проходила болючі етапи національного дорослішання? Дайте і нам його пройти. Краще - з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших важелів впливу… Ми не можемо розглядати це інакше як недружні кроки, що завдають шкоди суверенітету Білорусі, і не можемо залишати це без протидії", - пише глава МЗС Білорусі.

Він додає, що вірить у перспективу "нормальних, добросусідських, цивілізованих" відносин з країнами ЄС, оскільки це відповідає інтересам "Білорусі, Європи та всієї Євразії".

Нагадаємо, 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовилися про санкції проти Білорусі, які застосують до окремих посадовців режиму Лукашенка, причетних до репресій та фальсифікацій виборів.

Також ЄС заявив, що не визнає результати президенських виборів у Білорусі, оголошених владою.

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