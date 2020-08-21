Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Білорусі звернулося до ЄС щодо санкцій: дайте нам "подорослішати"

П'ятниця, 21 серпня 2020, 15:28

Міністерство закордонних справ Білорусі закликало ЄС не запроваджувати санкції проти країни "у скрутний час" і дати їй "пройти етап дорослішання".

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву, адресовану колегам з країн ЄС, оприлюднив сьогодні глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

Він зазначає, що зараз "не 18-те сторіччя, не 2010 і навіть не 2015 рік" та наголошує, що Білорусь "є реальністю", з якою потрібно якось жити і взаємодіяти.

"У нас далеко не завжди і не у всьому співпадають підходи. Але при перших серйозних випробуваннях для становлення нашої країни ви знову одразу закликаєте до санкцій. Цим ви, по суті, підтверджуєте правоту тих, хто не вірить у нашу суверенну здатність вибудувати рівноправні і вигідні усім сторонам відносини", - дорікає Володимир Макей.

При цьому, додає він, це "не перші санкції" проти Білорусі і вона "пройде їх, як і попередні".

"У нас зараз складна ситуація. Але яка з ваших країн не проходила болючі етапи національного дорослішання? Дайте і нам його пройти. Краще - з вашою допомогою, але без спроб примусу з використанням політичних, фінансових та інших важелів впливу… Ми не можемо розглядати це інакше як недружні кроки, що завдають шкоди суверенітету Білорусі, і не можемо залишати це без протидії", - пише глава МЗС Білорусі.

Він додає, що вірить у перспективу  "нормальних, добросусідських, цивілізованих" відносин з країнами ЄС, оскільки це відповідає інтересам "Білорусі, Європи та всієї Євразії". 

Нагадаємо, 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовилися про санкції проти Білорусі, які застосують до окремих посадовців режиму Лукашенка, причетних до репресій та фальсифікацій виборів. 

Також ЄС заявив, що не визнає результати президенських виборів у Білорусі, оголошених владою.

Читайте більше: 

"Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка".

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Теми: ЛукашенкоБілорусьвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Лукашенко
У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Останні новини
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
Усі новини...
Реклама: