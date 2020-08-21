МИД Беларуси обратилось к ЕС по поводу санкций: дайте нам "повзрослеть"

Министерство иностранных дел Беларуси призвало ЕС не вводить санкции против страны "в трудное время" и дать ей "пройти этап взросления".

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление, адресованное коллегам из стран ЕС, обнародовал сегодня глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Он отмечает, что сейчас "не 18-е столетие, не 2010 и даже не 2015-й" и подчеркивает, что Беларусь "является реальностью", с которой нужно как-то жить и взаимодействовать.

"У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим вы, по сути, подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения", - упрекает Владимир Макей.

При этом, добавляет он, это "не первые санкции" против Беларуси и она "пройдет их, как и предыдущие".

"У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше - с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других рычагов воздействия... Мы не можем рассматривать это иначе как недружественные шаги, которые наносят ущерб суверенитету Беларуси, и не можем оставлять это без противодействия", - пишет глава МИД Беларуси.

Он добавляет, что верит в перспективу "нормальных, добрососедских, цивилизованных" отношений со странами ЕС, поскольку это отвечает интересам "Беларуси, Европы и всей Евразии".

Напомним, 19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят к отдельным должностным лицам режима Лукашенко, причастным к репрессиям и фальсификации выборов.

Также ЕС заявил, что не признает результаты президентских выборов в Беларуси, объявленных властями.

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