Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На вихідних частину України заллють дощі

П'ятниця, 21 серпня 2020, 15:32
Фото 34.ua

У найближчі дні в Україні буде спекотно, але в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами та шквалами, місцями випаде град.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі у більшості областей України, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму – короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, у південній частині місцями до 22°; вдень 24-29°, у Закарпатській і Одеській областях до 32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в ніч на 23 серпня короткочасний дощ з грозою, вдень без опадів; температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 22 серпня найвища температура вдень була 36,6 градусів тепла у 2000 році, а найнижча вночі – 4,6 градусів вище нуля у 1914 році.

23 серпня в Україні без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с; на решті території – без опадів. Вночі +9-16°, на узбережжі до +20°; вдень +24-29°, на півдні країни до +33°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю без опадів, вночі 12-14°, вдень 26-28°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко знайшов винного у протестах – це США

Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"

Лікарі назвали можливий діагноз Навального: порушення обміну речовин

Антимонопольний комітет відкрив справу проти Roshen

документ, доповнено Холодницький звільнився з САП

Лікарі заявили, що отрути в організмі Навального не знайшли

Усі новини...
погода
Грози не втамують спеки: погода на вікенд
У Києві й деяких областях пройдуть грози, 1-й рівень небезпечності
Спеку в Україні втамують грози
Останні новини
16:47
У справі газової схеми, яку пов’язували з Кононенком, фігурує депутат-куратор
16:37
Лукашенко погрожує замінити шахтарів, що страйкують, на українців
16:22
Як припинити самоізоляцію, коли ПЛР-тест негативний
16:10
Лукашенко підтвердив, що на "Белтелерадіокомпанії" почали працювати російські журналісти
15:59
У Roshen відповили на обвинувачення Антимопольного комітету
15:32
На вихідних частину України заллють дощі
15:31
Приватбанк оновив структуру правління: Діджитал підпорядкували голові
15:28
МЗС Білорусі звернулося до ЄС щодо санкцій: дайте нам "подорослішати"
15:27
Шмигаль про підвищення "мінімалки": Економіка не отримає надмірного інфляційного тиску
15:22
Залізничний вокзал у Києві евакуювали через начебто мінування
Усі новини...