На вихідних частину України заллють дощі

У найближчі дні в Україні буде спекотно, але в низці областей пройдуть короткочасні дощі з грозами та шквалами, місцями випаде град.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вночі у більшості областей України, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму – короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, у південній частині місцями до 22°; вдень 24-29°, у Закарпатській і Одеській областях до 32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в ніч на 23 серпня короткочасний дощ з грозою, вдень без опадів; температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 22 серпня найвища температура вдень була 36,6 градусів тепла у 2000 році, а найнижча вночі – 4,6 градусів вище нуля у 1914 році.

23 серпня в Україні без опадів, лише в західних областях вдень короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с; на решті території – без опадів. Вночі +9-16°, на узбережжі до +20°; вдень +24-29°, на півдні країни до +33°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю без опадів, вночі 12-14°, вдень 26-28°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.