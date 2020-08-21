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На выходных часть Украины зальют дожди

Пятница, 21 августа 2020, 15:32
Фото 34.ua

В ближайшие дни в Украине будет жарко, но в ряде областей пройдут кратковременные дожди с грозами и шквалами, местами выпадет град.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Ночью в большинстве областей Украины, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, днем в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму – кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, в южной части местами до 22°; днем 24-29°, в Закарпатской и Одесской областях до 32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 19-24°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в ночь на 23 августа кратковременный дождь с грозой, днем без осадков; температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 августа самая высокая температура днем была 36,6 градусов тепла в 2000 году, а самая низкая ночью – 4,6 градусов выше ноля в 1914 году.

23 августа в Украине без осадков, лишь в западных областях днем кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории – без осадков. Ночью +9-16°, на побережье до +20°; днем +24-29°, на юге страны до +33°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью 12-14°, днем 26-28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.  

Темы: погода


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