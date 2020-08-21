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Лукашенко підтвердив, що на "Белтелерадіокомпанії" почали працювати російські журналісти

П'ятниця, 21 серпня 2020, 16:10
Лукашенко підтвердив, що на Белтелерадіокомпанії почали працювати російські журналісти
Фото rt.com

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, підтвердив, що на державному ЗМІ "Белтелерадіокомпанія" почали працювати журналісти з Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

За його словами, питання про залучення російських журналістів з’явилося після того, як деякі працівники "вискочили на вулиці  і почали мітингувати".

"Я попросив росіян: дайте нам 2-3 групи журналістів, про всяк випадок. Це 6 чи 9 осіб з найбільш передового  телеканалу. І наша молодь хай подивиться, як працюють", - цитує БЕЛТА Лукашенка.

Про який "передовий телеканал" йдеться, він не уточнив.

Лукашенко також стверджує, що російські журналісти не отримують заробітну плату від Білорусі. 

"Ми росіянам не платимо взагалі. Слухайте, невже я для 6-9 людей не знайду у Росії друзів, які їх підтримають?", - сказав він.  

Нагадаємо, кілька днів тому білоруське бюро "Радіо Свобода" повідомило, що на державній телекомпанії Білорусі працівників, які підтримали протести, замінюють співробітниками російського пропагандистського каналу Russia Today

Теми: ЛукашенкоБілорусьЗМІ
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