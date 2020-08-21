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Лукашенко подтвердил, что на "Белтелерадиокомпании" начали работать российские журналисты

Пятница, 21 августа 2020, 16:10
Лукашенко подтвердил, что на Белтелерадиокомпании начали работать российские журналисты
Фото rt.com

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, подтвердил, что на государственном СМИ "Белтелерадиокомпания" начали работать журналисты из России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает государственное информагентство БЕЛТА.

По его словам, вопрос о привлечении российских журналистов возник после того, как некоторые работники "выскочили на улицы и начали митинговать".

"Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов, на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого передового телеканала. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают", - цитирует БЕЛТА Лукашенко.

О каком "передовом телеканале" идет речь, он не уточнил.

Лукашенко также утверждает, что российские журналисты не получают заработную плату от Беларуси.

"Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6-9 людей не найду в России друзей, которые их поддержат?" - сказал он.

Напомним, несколько дней назад белорусское бюро "Радио Свобода" сообщило, что на государственной телекомпании Беларуси работников, поддержавших протесты, заменяют сотрудниками российского пропагандистского канала Russia Today.

Темы: ЛукашенкоБеларусьСМИ
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