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Через коронавірус ОДА скасувала урочистості до Дня Незалежності в Чернівцях

П'ятниця, 21 серпня 2020, 18:13

Чернівецька обласна держадміністрація скасувала усі урочисті заходи до Дня Незалежності і Дня прапора через введення міста у "червону зону" поширення коронавірусу.  

Джерело: Чернівецька ОДА у Facebook, сайт мерії Чернівців

Дослівно: "У зв’язку із введенням "червоного рівня" поширення епідемічної небезпеки у Чернівцях від 24 серпня, усі заходи з нагоди відзначення 29-ї річниці Незалежності України у місті скасовано".

Деталі: В ОДА попросили свідомих чернівчан у День Прапора підняти стяг над своїми оселями, а у День Незалежності – виконати державний гімн удома.

Водночас, на сайті Міськради Чернівців о 16:10 опубліковано повідомлення про перекриття вулиць у місті 23 і 24-го серпня для "з метою забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського порядку під час проведенн урочистостей з нагоди Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України"

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Теми: Чернівцікарантин


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