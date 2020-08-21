Из-за коронавируса ОГА отменила торжества ко Дню Независимости в Черновцах

Черновицкая областная госадминистрация отменила все торжественные мероприятия ко Дню Независимости и Дня Флага из-за введения города в "красную зону" распространение коронавируса.

Источник: Черновицкая ОГА в Facebook, сайт мэрии Черновцов

Дословно: "В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменено".

Детали: В ОГА попросили сознательных черновчан в День Флага поднять знамя над своими домами, а в День Независимости - выполнить государственный гимн дома.

В то же время на сайте горсовета Черновцов в 16:10 опубликовано сообщение о перекрытии улиц в городе 23 и 24 августа "с целью обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины"

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