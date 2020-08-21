Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за коронавируса ОГА отменила торжества ко Дню Независимости в Черновцах

Пятница, 21 августа 2020, 18:13
Из-за коронавируса ОГА отменила торжества ко Дню Независимости в Черновцах

Черновицкая областная госадминистрация отменила все торжественные мероприятия ко Дню Независимости и Дня Флага из-за введения города в "красную зону" распространение коронавируса.

Источник: Черновицкая ОГА в Facebook, сайт мэрии Черновцов

Дословно: "В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменено".

Детали: В ОГА попросили сознательных черновчан в День Флага поднять знамя над своими домами, а в День Независимости - выполнить государственный гимн дома.

В то же время, на сайте горсовета Черновцов в 16:10 опубликовано сообщение о перекрытии улиц в городе 23 и 24 августа "с целью обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины"

Предыстория:

  • В пятницу стало известно, что коронавирус проник в Черновицкую ОГА.

Украинская правда
Темы: Черновцыкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Черновцы
В Черновцах патрульные помогли беременной женщине добраться до роддома
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: