Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Из-за коронавируса ОГА отменила торжества ко Дню Независимости в Черновцах

Пятница, 21 августа 2020, 18:13

Черновицкая областная госадминистрация отменила все торжественные мероприятия ко Дню Независимости и Дня Флага из-за введения города в "красную зону" распространение коронавируса.

Источник: Черновицкая ОГА в Facebook, сайт мэрии Черновцов

Дословно: "В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменено".

Детали: В ОГА попросили сознательных черновчан в День Флага поднять знамя над своими домами, а в День Независимости - выполнить государственный гимн дома.

В то же время на сайте горсовета Черновцов в 16:10 опубликовано сообщение о перекрытии улиц в городе 23 и 24 августа "с целью обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины"

Предыстория:

  • В пятницу стало известно, что коронавирус проник в Черновицкую ОГА.

Украинская правда
Темы: Черновцыкарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой

Лукашенко нашел виновного в протестах – это США

Лукашенко пообещал разобраться с белорусами "в ближайшие дни"

Врачи назвали возможный диагноз Навального: нарушение обмена веществ

Антимонопольный комитет открыл дело против Roshen

документ, дополненоХолодницкий уволился из САП

Все новости...
Черновцы
Верховный суд отменил все восстановления мэра Черновцов в должности
УЗ возобновляет железнодорожное сообщение с Черновцами
Издевались над пенсионером: в Черновцах расследуют действия патрульных
Последние новости
18:35
Штаб Тихановской просит Верховный суд РБ не признавать результаты выборов
18:13
Из-за коронавируса ОГА отменила торжества ко Дню Независимости в Черновцах
18:07
Представитель Кабмина в Раде: подписанные Порошенко документы в Минске устарели
17:49
Гривня на закрытии межбанка ослабла
17:41
Российские врачи не выпускают Навального на лечение в Берлин
17:41
Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой
17:18
Коронавирус проник в Черновицкую ОГА
17:01
АМКУ усиливает мониторинг рынков горючего из-за возможного снижения поставок из Беларуси
16:47
В деле газовой схемы, которую связывали с Кононенко, фигурирует депутат-куратор
16:46
45% жалоб украинцев в Налоговую — на невыдачу фискального чека
Все новости...