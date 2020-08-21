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Штаб Тихановської просить Верховний суд РБ не визнавати результат виборів

П'ятниця, 21 серпня 2020, 18:35
Штаб Тихановської просить Верховний суд РБ не визнавати результат виборів

Від імені Світлани Тихановської до Верховного суду Білорусі подали скаргу на невизнання президентських виборів.

Джерело: її довірена особа Ольга Ковалькова в Facebook

Деталі: Суть вимоги: скасувати рішення ЦВК від 14.08.2020 і визнати вибори президента Республіки Білорусь, що відбулися 9 серпня 2020 року, недійсними.

До Верховного суду республіки були представлені тисячі документів, які підтверджують систематичні порушення, допущені від початку кампанії і до дня голосування.

Основне порушення це фальсифікація підсумкових протоколів голосування, де кількість тих, хто проголосував за Світлану Тихановську в рази менше ніж кількіст тих, хто підтвердив свій голос у колективному зверненні.

У штабі підкреслюють, що продовжують використовувати всі механізми захисту голосів виборців і перемоги.

Українська правда
Теми: Білорусь
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