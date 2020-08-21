Штаб Тихановской просит Верховный суд РБ не признавать результаты выборов

От имени Светланы Тихановской в ​​Верховный суд Беларуси подана жалоба на непризнание президентских выборов.

Источник: ее доверенное лицо Ольга Ковалькова в Facebook

Детали: Суть требования: отменить решение ЦИК от 14. 08.2020 и признать выборы Президента Республики Беларусь, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными.

В Верховный суд республики были представлены тысячи документов, подтвеждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования.

Основное нарушение это фальсификация итоговых протоколов голосования, где количество проголосовавших за Светлану Тихановскую в разы меньше подтвердивших свой голос в коллективном обращении.

В штабе подчеркивают, что продолжают использовать все механизмы защиты голосов избирателей и победы.