Штаб Тихановской просит Верховный суд РБ не признавать результаты выборов
От имени Светланы Тихановской в Верховный суд Беларуси подана жалоба на непризнание президентских выборов.
Источник: ее доверенное лицо Ольга Ковалькова в Facebook
Детали: Суть требования: отменить решение ЦИК от 14. 08.2020 и признать выборы Президента Республики Беларусь, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными.
В Верховный суд республики были представлены тысячи документов, подтвеждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования.
Основное нарушение это фальсификация итоговых протоколов голосования, где количество проголосовавших за Светлану Тихановскую в разы меньше подтвердивших свой голос в коллективном обращении.
В штабе подчеркивают, что продолжают использовать все механизмы защиты голосов избирателей и победы.