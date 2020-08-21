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Латвія та Естонія запроваджують візові санкції проти посадовців режиму Лукашенка

П'ятниця, 21 серпня 2020, 18:50

Латвія та Естонія запровадять заборону на видачу віз для низки білоруських посадовців, причетних до насильства та фальсифікації виборів.

Як пише "Європейська правда", спільну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Латвії.

У ній зазначають, що обидві країни вітають підсумки саміту лідерів ЄС, на якому домовилися про спільні санкції проти представників режиму Лукашенка, причетних до фальсифікації виборів і надмірного застосування сили проти мирних протестувальників, та вже підготували власний санкційний список. 

"Латвія та Естонія підготували списки білоруських посадовців. Ці санції передбачатимуть заборону на видачу візи. Двостороннє запровадження санкцій на національному рівні відбудеться до майбутніх санкцій ЄС, згідно з національними процедурами", - заявляють дипломатичні відомства.

Також країни закликають до мирного врегулювання ситуації у Білорусі та наголошують на важливості дотримання головних демократичних принципів.

"Латвія та Естонія продовжать активно працювати над посиленням підтримки громадянського суспільства у Білорусі. Білорусь є та залишиться нашим важливим сусідом, і ми продовжимо підтримвати дружні сусідські відносини з народом Білорусі", - підсумовують у заяві. 

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Теми: БілорусьЛукашенкоЛатвіяЕстонія


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