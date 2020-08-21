Латвия и Эстония вводят визовые санкции против чиновников режима Лукашенко

Латвия и Эстония введут запрет на выдачу виз для ряда белорусских чиновников, причастных к фальсификации выборов и насилию против мирных протестующих.

Как пишет "Европейская правда", совместное заявление обнародовало Министерство иностранных дел Латвии.

В нем отмечают, что обе страны приветствуют итоги саммита лидеров ЕС, на котором договорились о совместных санкциях против представителей режима Лукашенко, причастных к фальсификации выборов и чрезмерному применению силы против мирных протестующих, и уже подготовили собственный санкционный список.

"Латвия и Эстония подготовили списки белорусских чиновников. Эти санкции предусматривают запрет на выдачу визы. Двустороннее введение санкций на национальном уровне состоится до будущих санкций ЕС, согласно национальным процедурам", - заявляют дипломатические ведомства.

Также страны призывают к мирному урегулированию ситуации в Беларуси и подчеркивают важность соблюдения основных демократических принципов.

"Латвия и Эстония продолжат активно работать над усилением поддержки гражданского общества в Беларуси. Беларусь является и останется нашим важным соседом, и мы продолжим поддерживать дружеские соседские отношения с народом Беларуси", - заключают в заявлении.

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