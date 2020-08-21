Поліція посилює патрульні наряди в центрі Києва

У зв’язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України 22 серпня підрозділи Міністерства внутрішніх справ України переходять на посилений варіант несення служби.

Джерело: пресслужба МВС

Пряма мова першого заступника глави МВС Сергія Ярового: "Починають функціонувати ситуаційні центри. Ми залучаємо до безпекових заходів 4,5 тисячі правоохоронців Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наша позиція – максимальна толерантність та діалог. Водночас – негайне реагування та рішучість при порушенні правопорядку та виникненні різних провокацій".

Деталі: Силовики та рятувальники провели нараду та скоординували свої дії.

Перший заступник міністра внутрішніх справ наголосив на необхідності дотримання заходів безпеки у зв’язку із розповсюдження коронавірусної інфекції.

Голова Національної поліції Ігор Клименко зазначив, що під час святкових масових заходів велике навантаження припаде на поліцію діалогу.

За словами Клименка, під час масових заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду та отримати необхідну допомогу.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що вже у п’ятницю ввечері буде посилено патрульні наряди у місцях запланованих заходів. До несення служби для профілактики вчинення правопорушень, зокрема кишенькових крадіжок, також будуть залучені оперативні підрозділи.