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Полиция усиливает патрульные наряды в центре Киева

Пятница, 21 августа 2020, 19:43
Полиция усиливает патрульные наряды в центре Киева

В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы.

Источник: пресс-служба МВД

Прямая речь первого замглавы МВД Сергея Ярового: "Начинают функционировать ситуационные центры. Мы привлекаем к мерам безопасности 4,5 тысячи правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Наша позиция - максимальная толерантность и диалог. В то же время - немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций".

Детали: Силовики и спасатели провели совещание и скоординировали свои действия.

Первый заместитель министра внутренних дел подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что во время праздничных массовых мероприятий большая нагрузка придется на полицию диалога.

По словам Клименко, во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что уже в пятницу вечером будут усилены патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения.

Украинская правда

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Темы: МВДКиевпразднованияполиция
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