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Київський бізнесмен "забув" заплатити ₴7,5 мільйона за оренду землі

П'ятниця, 21 серпня 2020, 20:31

Столичному бізнесмену повідомили про підозру через несплату 7,5 мільйона гривень за оренду землі.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Фірма займається здачею в оренду нерухомості. У 2010 році вони отримали землю під будівництво офісного центру. Будівництво вони так і не здійснили, а з 2017 року у фірми почали накопичуватися борги по орендній платі".

Деталі: За даними слідства, керівник столичної фірми у період з 2017 по 2019 рік умисно ухилявся від сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності.

Завдані збитки склали 7,5 млн гривень.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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