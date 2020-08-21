Київський бізнесмен "забув" заплатити ₴7,5 мільйона за оренду землі

Столичному бізнесмену повідомили про підозру через несплату 7,5 мільйона гривень за оренду землі.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП



Пряма мова Максимець: "Фірма займається здачею в оренду нерухомості. У 2010 році вони отримали землю під будівництво офісного центру. Будівництво вони так і не здійснили, а з 2017 року у фірми почали накопичуватися борги по орендній платі".

Деталі: За даними слідства, керівник столичної фірми у період з 2017 по 2019 рік умисно ухилявся від сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності.



Завдані збитки склали 7,5 млн гривень.