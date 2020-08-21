Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевский бизнесмен "забыл" уплатить ₴7,5 миллиона за аренду земли

Пятница, 21 августа 2020, 20:31
Киевский бизнесмен забыл уплатить ₴7,5 миллиона за аренду земли

Столичном бизнесмену сообщили о подозрении за неуплату 7,5 миллиона гривен за аренду земли.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Фирма занимается сдачей в аренду недвижимости. В 2010 году они получили землю под строительство офисного центра. Строительство они так и не осуществили, а с 2017 года у фирмы начали накапливаться долги по арендной плате".

Детали: По данным следствия, руководитель столичной фирмы в период с 2017 по 2019 год умышленно уклонялся от уплаты арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности.

Причиненные убытки составили 7,5 млн гривен.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: