Киевский бизнесмен "забыл" уплатить ₴7,5 миллиона за аренду земли

Столичном бизнесмену сообщили о подозрении за неуплату 7,5 миллиона гривен за аренду земли.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Фирма занимается сдачей в аренду недвижимости. В 2010 году они получили землю под строительство офисного центра. Строительство они так и не осуществили, а с 2017 года у фирмы начали накапливаться долги по арендной плате".

Детали: По данным следствия, руководитель столичной фирмы в период с 2017 по 2019 год умышленно уклонялся от уплаты арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности.

Причиненные убытки составили 7,5 млн гривен.