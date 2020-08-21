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У Мінську силовики затримали двох російських журналістів і тепер депортують

П'ятниця, 21 серпня 2020, 21:27

У Мінську білоруські силовики затримали двох російських журналістів, тепер їх висилають із країни.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Журналістів російської служби "Радіо Свобода" Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова затримали в другій половині дня 21 серпня для перевірки документів біля Мінського тракторного заводу.

Увечері вони їх звільнили з Партизанського РУВС

Вишневецька повідомила, що зараз вони їдуть на машині російського посольства за речами, а потім їх відвезуть до Смоленська. Депортація з забороною на в'їзд на 5 років.

Вишневецька і Кисельов - співробітники московського бюро "Радіо Свобода". Перед від'їздом до Мінська редакція запросила у МЗС Білорусі офіційний дозвіл на акредитацію своїх співробітників для роботи в країні.

Разом з журналістами в п'ятницю силовики затримали активіста, який роздавав листівки біля МТЗ. Журналісти не знають його імені і подальшої його долі.

Теми: Білорусь


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