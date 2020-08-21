Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мінську силовики затримали двох російських журналістів і тепер депортують

П'ятниця, 21 серпня 2020, 21:27
У Мінську силовики затримали двох російських журналістів і тепер депортують

У Мінську білоруські силовики затримали двох російських журналістів, тепер їх висилають із країни.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Журналістів російської служби "Радіо Свобода" Юлію Вишневецьку і Андрія Кисельова затримали в другій половині дня 21 серпня для перевірки документів біля Мінського тракторного заводу.

Увечері вони їх звільнили з Партизанського РУВС

Вишневецька повідомила, що зараз вони їдуть на машині російського посольства за речами, а потім їх відвезуть до Смоленська. Депортація з забороною на в'їзд на 5 років.

Вишневецька і Кисельов - співробітники московського бюро "Радіо Свобода". Перед від'їздом до Мінська редакція запросила у МЗС Білорусі офіційний дозвіл на акредитацію своїх співробітників для роботи в країні.

Разом з журналістами в п'ятницю силовики затримали активіста, який роздавав листівки біля МТЗ. Журналісти не знають його імені і подальшої його долі.

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
Останні новини
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
Усі новини...
Реклама: