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В Минске силовики задержали двух российских журналистов и теперь депортируют

Пятница, 21 августа 2020, 21:27

В Минске белорусские силовики задержали двух российских журналистов, теперь их высылают из страны.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Журналистов российской службы "Радио Свобода" Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева задержали во второй половине дня 21 августа для проверки документов возле Минского тракторного завода.  

Вечером они были освобождены из Партизанского РОВД

Вишневецкая сообщила, что сейчас они едут на машине российского посольства за вещами, а после их увезут в Смоленск. Депортация с запретом на въезд на 5 лет.

Вишневецкая и Киселев - сотрудники московского бюро Радио Свобода. Перед отъездом в Минск редакция запросила у МИД Беларуси официальное разрешение на аккредитацию своих сотрудников для работы в стране.

Вместе с журналистами в пятницу силовики задержали активиста, раздававшего листовки возле МТЗ. Журналисты не знают его имени и дальнейшей его судьбы.

Темы: Беларусь


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