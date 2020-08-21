Білоруські силовики назвали свою "версію" зникнення людей

МВС Білорусі оприлюднило свою версію зникнення людей в країні, в якій 13 день не вщухають протести проти режиму Олександра Лукашенка: "раптово виїхали за кордон, ведуть асоціальний спосіб життя, деякі відбувають адміністративний арешт".

Джерело: МВС Білорусі

Деталі: У відповідь на опубліковані ЗМІ списки затриманих і зниклих без вести людей силовики визнають, що з 9 серпня до органів внутрішніх справ по всій країні "надійшли сотні звернень і заяв громадян про безвісне зникнення їхніх родичів і знайомих".

Більшість тих, хто звернулися, вважають, що зникнення пов'язані з затриманнями учасників масових заворушень, звинувачуючи міліцію в ненаданні інформації про затриманих.

Співробітники підрозділів карного розшуку країни запевнили, що "цілодобово працюють з подібними зверненнями і заявами".

Дослівно: "Більшість цих звернень на даний момент, 21 серпня, оброблені, залишилося кілька десятків. Але заяви продовжують надходити, нехай і не так активно.

В результаті проведеної роботи можна зробити наступні висновки:

- деякі громадяни відбувають покарання у вигляді адміністративного арешту за протиправні дії. Співробітники карного розшуку перевіряють інформацію про перебування їх у місцях ізоляції і повідомляють про це заявникам;

- значна частина заявлених громадян поїхала на заробітки або на відпочинок за кордон, нікого не попередивши;

- частина людей, які ведуть асоціальний спосіб життя, зникали регулярно і раніше, згодом перебували в кублах або ізоляторах. Дані про таких громадян серед інших зараз розміщені на інтернет-ресурсах, як про зниклих під час заворушень, незважаючи на те, що заяви про їхній розшук були подані до 9 серпня;

- більшість громадян з перевірених затримувалися правоохоронцями, але на момент перевірки були звільнені і чимало здивовані, що хтось розмістив їх дані в загальному доступі".

Нагадаємо: В Білорусі 13-ий день тривають акції проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля ОМОНу. Силовиками було затримано близько 7 тисяч осіб. За даними правозахисників, загинули 5 активістів. Влада підтверджує загибель трьох людей. На даний момент тільки частину затриманих звільнили.