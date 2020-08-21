Белорусские силовики назвали свою "версию" исчезновения людей

МВД Беларуси обнародовало свою версию исчезновения людей в стране, в которой 13 день не стихают протесты против режима Александра Лукашенко: "внезапно уехали за границу, ведут асоциальный образ жизни, некоторые отбывают административный арест".

Источник: МВД Беларуси

Детали: В ответ на публикуемые СМИ списки задержанных и пропавших без вести людей силовики признают, что с 9 августа в органы внутренних дел по всей стране "поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых".

Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных.

Сотрудники подразделений уголовного розыска страны заверили, что "круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями".

Дословно: "Почти все из них в данный момент, 21 августа, обработаны, осталось несколько десятков. Но заявления продолжают поступать, пусть и не так активно.

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:

- некоторые граждане отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия. Сотрудники уголовного розыска проверяют информацию о нахождении их в местах изоляции и сообщают об этом заявителям;

- значительная часть заявленных граждан уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив;

- часть людей, ведущих асоциальный образ жизни, пропадали регулярно и раньше, впоследствии находились в притонах или изоляторах. Данные о таких гражданах в числе других сейчас размещены на интернет-ресурсах, как пропавшие во время беспорядков, несмотря на то, что заявления об их розыске были поданы до 9 августа;

- большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе".

Напомним: В Беларуси 13-ый день продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов. Власти подтверждают гибель троих людей. На данный момент только часть задержанных освободили.