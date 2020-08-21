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Ryanair анонсувала рейси з Києва в Кельн, з Одеси в Дюссельдорф

П'ятниця, 21 серпня 2020, 22:42

Ірландський лоукостер Ryanair оголошує про запуск двох нових рейсів з Києва до Кельна і з Одеси в Дюссельдорф в рамках зимового розкладу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на авіакомпанію

Деталі: Відзначається, що обидва рейси будуть виконуватися двічі на тиждень в рамках розкладу Ryanair Ukraine Winter 2020 року, який компанія продовжує розширювати.

Рейси з Києва в Кельн - з 26 жовтня по понеділках і п'ятницях в обох напрямках.

Рейси з Одеси в Дюссельдорф - з 6 листопада по понеділках і п'ятницях в обох напрямках.

Теми: авіа


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