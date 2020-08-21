Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф
Пятница, 21 августа 2020, 22:42
Ирландский лоукостер Ryanair объявляет о запуске двух новых рейсов из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф в рамках зимнего расписания.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на авиакомпанию
Детали: Отмечается, что оба рейса будут выполняться дважды в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020, которое компания продолжает расширять.
Рейсы из Киева в Кельн - с 26 октября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.
Рейсы из Одессы в Дюссельдорф - с 6 ноября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.