Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф

Ирландский лоукостер Ryanair объявляет о запуске двух новых рейсов из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф в рамках зимнего расписания.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на авиакомпанию

Детали: Отмечается, что оба рейса будут выполняться дважды в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020, которое компания продолжает расширять.



Рейсы из Киева в Кельн - с 26 октября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.



Рейсы из Одессы в Дюссельдорф - с 6 ноября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.