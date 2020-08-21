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Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф

Пятница, 21 августа 2020, 22:42
Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф

Ирландский лоукостер Ryanair объявляет о запуске двух новых рейсов из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф в рамках зимнего расписания.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на авиакомпанию

Детали: Отмечается, что оба рейса будут выполняться дважды в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020, которое компания продолжает расширять.

Рейсы из Киева в Кельн - с 26 октября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.

Рейсы из Одессы в Дюссельдорф - с 6 ноября по понедельникам и пятницам в обоих направлениях.

Темы: авиа
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