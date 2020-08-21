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Українські шахтарі відповіли Лукашенку: Штрейкбрехерів немає

П'ятниця, 21 серпня 2020, 23:09
Українські шахтарі відповіли Лукашенку: Штрейкбрехерів немає

Українські шахтарі не мають наміру їхати до Білорусі не заробітки на заміну побратимам, які страйкують проти незаконного режиму Олександра Лукашенка.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова: "Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту на агрокомбінат "Дзержинський" дозволив собі погрожувати страйкарям тим, що на робочі місця протестуючих приїдуть "безробітні шахтарі з України"...

Шахтарі - одна із самих солідарних каст у світі. Запевняю, що ніхто з українських шахтарів не збирається їхати до Білорусі, щоб виступити в якості штрейкбрехерів!"

Деталі: Волинець підкреслив: незалежна профспілка гірників України звертається до своїх білоруських колег зі словами підтримки та вимагає від Олександра Лукашенка не згадувати славетне ім’я волелюбних українських гірників у своїх політичних інтересах.

Що передувало: Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що готовий замінити працівників, які бастують на "Білоруськалію" на шахтарів з України.

Українська правда
Теми: Білорусь
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