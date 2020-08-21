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Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехеров нет

Пятница, 21 августа 2020, 23:09
Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехеров нет

Украинские шахтеры не намерены ехать в Беларусь на заработки на замену собратьям, которые бастуют против незаконного режима Александра Лукашенко.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут "безработные шахтеры из Украины"...

Шахтеры - одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!"

Детали: Волынец подчеркнул: независимый профсоюз горняков Украины обращается к своим белорусским коллегам со словами поддержки и требует от Лукашенко не упоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах.

Что предшествовало: Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что готов заменить работников, бастующих на "Беларуськалие" на шахтеров из Украины.

Украинская правда

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Темы: Беларусь
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