Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехеров нет

Пятница, 21 августа 2020, 23:09

Украинские шахтеры не намерены ехать в Беларусь на заработки на замену собратьям, которые бастуют против незаконного режима Александра Лукашенко.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут "безработные шахтеры из Украины"...

Шахтеры - одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!"

Детали: Волынец подчеркнул: независимый профсоюз горняков Украины обращается к своим белорусским коллегам со словами поддержки и требует от Лукашенко не упоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах.

Что предшествовало: Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что готов заменить работников, бастующих на "Беларуськалие" на шахтеров из Украины.

Украинская правда
Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 21 августа: увольнение Холодницкого, отравление Навального, Беларусь

видеоЛуческу в "Динамо" дебютировал с победы, ультрас "поздравили", ворвавшись на трибуну

Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой

Лукашенко нашел виновного в протестах – это США

Лукашенко пообещал разобраться с белорусами "в ближайшие дни"

Врачи назвали возможный диагноз Навального: нарушение обмена веществ

Все новости...
Беларусь
Белорусские силовики назвали свою "версию" исчезновения людей
В Минске силовики задержали двух российских журналистов и теперь депортируют
В Минске люди образовали живую цепь длиной около 13 километров
Последние новости
23:09
Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехеров нет
22:42
Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф
22:19
Белорусские силовики назвали свою "версию" исчезновения людей
22:00
Новости 21 августа: МВФ, "дыра" в бюджете, Roshen vs АМКУ
21:49
Бизнес-ассоциации призвали правительство сохранить Госпродпотребслужбу
21:27
В Минске силовики задержали двух российских журналистов и теперь депортируют
21:05
Новости 21 августа: увольнение Холодницкого, отравление Навального, Беларусь
20:55
"Шахтер" в Киеве одолел "Колос" в матче с тремя пенальти
20:49
Вице-премьер по евроинтеграции выступает против ликвидации Госпродпотребслужбы
20:31
Киевский бизнесмен "забыл" уплатить ₴7,5 миллиона за аренду земли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!