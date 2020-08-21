Тихановська не планує балотуватися на пост президента Білорусі

Світлана Тихановська заявила, що не планує висуватися на пост президента Білорусі у випадку організації нових виборів.

Джерело: Тихановська в інтерв'ю Белсат, TUT.by

Пряма мова: "Я не планую сама (висуватися на пост президента".

Деталі: Відповідаючи на питання, яку країну, людину або організацію вона бачить у переговорах з владою Білорусі, Тихановська відповіла, що "це питання має вирішуватися всередині країни без втручання ззовні".

Саме для цієї мети було створено Координаційну раду, яка має виступити в ролі посередника для припинення кризи і проведення мирних переговорів.

Нагадаємо: В Білорусі 13-ий день тривають акції проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля ОМОНу. Силовиками було затримано близько 7 тисяч осіб. За даними правозахисників, загинули 5 активістів. Влада підтверджує загибель трьох людей.

Виконуючий обов'язки президента Олександр Лукашенко відмовляється виконувати вимоги опозиції.