Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси

Пятница, 21 августа 2020, 23:48
Белсат

Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента Беларуси в случае организации новых выборов.

Источник: Тихановская в интервью Белсату, TUT.by

Прямая речь: "Я не планирую сама (выдвигаться на пост президента".

Детали: Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила, что "этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне".

Именно для этой цели был создан Координационный совет, который должен выступить в роли посредника для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров.

Напомним: В Беларуси 13-ый день продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов.  Власти подтверждают гибель троих людей.

Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.

Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 21 августа: увольнение Холодницкого, отравление Навального, Беларусь

видеоЛуческу в "Динамо" дебютировал с победы, ультрас "поздравили", ворвавшись на трибуну

Жена Зеленского рассказала о борьбе с коронавирусом: До сих пор чувствую себя виноватой

Лукашенко нашел виновного в протестах – это США

Лукашенко пообещал разобраться с белорусами "в ближайшие дни"

Врачи назвали возможный диагноз Навального: нарушение обмена веществ

Все новости...
Беларусь
Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехеров нет
Белорусские силовики назвали свою "версию" исчезновения людей
В Минске силовики задержали двух российских журналистов и теперь депортируют
Последние новости
00:14
Второй день подряд коронавирус регистрируют более чем в 200 буковинцев
23:57
"Севилья" выиграла Лигу Европы
23:48
Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси
23:09
Украинские шахтеры ответили Лукашенко: Штрейкбрехеров нет
22:42
Ryanair анонсировала рейсы из Киева в Кельн, из Одессы в Дюссельдорф
22:19
Белорусские силовики назвали свою "версию" исчезновения людей
22:00
Новости 21 августа: МВФ, "дыра" в бюджете, Roshen vs АМКУ
21:49
Бизнес-ассоциации призвали правительство сохранить Госпродпотребслужбу
21:27
В Минске силовики задержали двух российских журналистов и теперь депортируют
21:05
Новости 21 августа: увольнение Холодницкого, отравление Навального, Беларусь
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!