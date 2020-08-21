Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси

Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента Беларуси в случае организации новых выборов.

Источник: Тихановская в интервью Белсату, TUT.by



Прямая речь: "Я не планирую сама (выдвигаться на пост президента".

Детали: Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила, что "этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне".

Именно для этой цели был создан Координационный совет, который должен выступить в роли посредника для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров.

Напомним: В Беларуси 13-ый день продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов. Власти подтверждают гибель троих людей.

Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.