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Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси

Пятница, 21 августа 2020, 23:48
Тихановская не планирует баллотироваться на пост президента Беларуси
Белсат

Светлана Тихановская заявила, что не планирует выдвигаться на пост президента Беларуси в случае организации новых выборов.

Источник: Тихановская в интервью Белсату, TUT.by

Прямая речь: "Я не планирую сама (выдвигаться на пост президента".

Детали: Отвечая на вопрос, какую страну, человека или организацию она видит в переговорах с властями Беларуси, Тихановская ответила, что "этот вопрос должен решаться внутри страны без вмешательства извне".

Именно для этой цели был создан Координационный совет, который должен выступить в роли посредника для прекращения кризиса и проведения мирных переговоров.

Напомним: В Беларуси 13-ый день продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов.  Власти подтверждают гибель троих людей.

Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.

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Темы: Беларусь
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