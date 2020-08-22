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Трамп сумнівається, що результати виборів президента оголосять вчасно

Субота, 22 серпня 2020, 03:21
Трамп сумнівається, що результати виборів президента оголосять вчасно

Президент США Дональд Трамп вважає, що результати президентських виборів будуть відомі не відразу, а через кілька тижнів після голосування.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на виступ Трампа 

Пряма мова: "Результати цих виборів будуть невідомі, на мою думку, протягом тижнів, місяців, а, можливо, взагалі ніколи. Можливо знадобляться роки, а можливо вони ніколи не стануть відомими, бо після того, як мине перший тиждень після виборів, вже нічого невідомо".

Деталі: Очільник Білого дому також побоюється, що через складнощі зі встановленням результатів виборів, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі може зайняти посаду президента.  

"Існує теорія, що якщо результат не встановлено до кінця року, божевільна Ненсі Пелосі стане президентом США. Ви це знаєте? Лише подумайте", – сказав Трамп.

Нагадаємо:

  • Вибори президента у США відбудуться 3 листопада. Від демократів балотується колишній віцепрезидент Джо Байден, від республіканців – чинний президент Дональд Трамп. 

Українська правда

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Теми: ТрампСШАвибори
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