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Трамп сомневается, что результаты выборов президента объявят вовремя

Суббота, 22 августа 2020, 03:21
Трамп сомневается, что результаты выборов президента объявят вовремя

Президент США Дональд Трамп считает, что результаты президентских выборов будут известны не сразу, а через несколько недель после голосования.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на выступление Трампа

Прямая речь: "Результаты этих выборов будут неизвестны, по моему мнению, в течение недель, месяцев, а, возможно, вообще никогда. Возможно потребуются годы, а возможно они никогда не станут известными, потому что после того, как пройдет первая неделя после выборов, уже ничего неизвестно".

Детали: Глава Белого дома также опасается, что из-за сложностей с установлением результатов выборов, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси может занять пост президента.

"Существует теория, что если результат не установят до конца года, сумасшедшая Нэнси Пелоси станет президентом США. Вы это знаете? Только подумайте", – сказал Трамп.

Напомним:

  • Выборы президента в США состоятся 3 ноября. От демократов баллотируется бывший вице-президент Джо Байден, от республиканцев – действующий президент Дональд Трамп.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАвиборы
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