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У центрі Києва 23-24 серпня перекриють рух

Субота, 22 серпня 2020, 08:27
У центрі Києва 23-24 серпня перекриють рух

У Києві у зв'язку з проведенням масових заходів до Дня прапора та Дня незалежності буде перекрито дорожній рух рядом вулиць у центрі міста.

Джерело: патрульна поліція Києва

 

Деталі: З 16:00 23 серпня до завершення заходів 24 серпня рух автомобілів буде перекритий на вулицях Трьохсвятительській, Володимирській, Михайлівській, Малій Житомирській, а також проїзді Володимирському (синім на мапі позначений відрізок, який буде перекритий з 5:00 24 серпня).

Крім того, під час проведення заходів буде обмежено рух автомобілів вулицями Володимирська, Велика Житомирська, Десятинна, Мала Житомирська, провулок Рильський.

Українська правда
Теми: Київавтосвяткування
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