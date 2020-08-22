В центре Киева 23-24 августа перекроют движение

В Киеве в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню флага и Дню независимости будет перекрыто дорожное движение по ряду улиц в центре города.

Источник: патрульная полиция Киева

Детали: С 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа движение автомобилей будет перекрыто на улицах Трехсвятительской, Владимирской, Михайловской, Малой Житомирской, а также проезде Владимирском (синим на карте обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа).

Кроме того, во время проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей по улицам Владимирская, Большая Житомирская, Десятинная, Малая Житомирская, переулок Рыльский.