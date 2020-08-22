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В Україні грози, шквали й значні дощі – ДСНС

Субота, 22 серпня 2020, 08:38

У суботу, 22 серпня, в ряді областей України очікуються грози і шквали, місцями значні дощі.

Джерело: ДСНС

 

Дослівно: "За інформацією УкрГідрометцентру, 22 серпня вночі в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму грози, при грозах шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі. (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У ДСНС також попередили, що 21-25 серпня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

Українська правда
Теми: погода


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