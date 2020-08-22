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В Украине грозы, шквалы и значительные дожди – ГСЧС

Суббота, 22 августа 2020, 08:38
В Украине грозы, шквалы и значительные дожди – ГСЧС

В субботу, 22 августа, в ряде областей Украины ожидаются грозы и шквалы, местами значительные дожди.

Источник: ГСЧС

 

Дословно: "По информации УкрГидрометцентра, 22 августа ночью в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, днем ​​в юго-восточных, Днепропетровской областях и в Крыму грозы, при грозах шквалы 15-20 м/с, местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)".

Детали: В ГСЧС также предупредили, что 21-25 августа в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Украинская правда
Темы: погода
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