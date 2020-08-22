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Заступник держсекретаря США поїде до РФ для переговорів по Білорусі – Reuters

Субота, 22 серпня 2020, 09:23
Заступник держсекретаря США поїде до РФ для переговорів по Білорусі – Reuters

Заступник держсекретаря США Стівен Бігун незабаром відвідає Росію і Литву для переговорів щодо ситуації в Білорусі.

Джерело: Reuters із посиланням на два інформованих джерела

Деталі: Відповідаючи на питання про заплановану поїздку Бігуна, представник держдепартаменту сказав, що "в даний час про поїздку не оголошується".

Разом з тим, колишній високопоставлений чиновник США на умовах анонімності повідомив, що Бігун планував найближчими днями виїхати до Москви і столиці Литви Вільнюса, де перебуває кандидат у президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська.

Другий співрозмовник повідомив, що він не знав про заплановану поїздку Бігуна, проте вважає, що він буде прагнути запобігти подальшому насильству в Білорусі або втручанню Росії.

Пряма мова джерела: "Я припускаю, що адміністрація намагається відмовити Москву або від власної інтервенції, або від використання свого впливу на Лукашенка, щоб спонукати його до (більш) жорстоких репресій".

Українська правда

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Теми: СШАБілорусьРосія
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