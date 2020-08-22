Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Заступник держсекретаря США поїде до РФ для переговорів по Білорусі – Reuters

Субота, 22 серпня 2020, 09:23

Заступник держсекретаря США Стівен Бігун незабаром відвідає Росію і Литву для переговорів щодо ситуації в Білорусі.

Джерело: Reuters із посиланням на два інформованих джерела

Деталі: Відповідаючи на питання про заплановану поїздку Бігуна, представник держдепартаменту сказав, що "в даний час про поїздку не оголошується".

Разом з тим, колишній високопоставлений чиновник США на умовах анонімності повідомив, що Бігун планував найближчими днями виїхати до Москви і столиці Литви Вільнюса, де перебуває кандидат у президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановська.

Другий співрозмовник повідомив, що він не знав про заплановану поїздку Бігуна, проте вважає, що він буде прагнути запобігти подальшому насильству в Білорусі або втручанню Росії.

Пряма мова джерела: "Я припускаю, що адміністрація намагається відмовити Москву або від власної інтервенції, або від використання свого впливу на Лукашенка, щоб спонукати його до (більш) жорстоких репресій".

Українська правда
Теми: СШАБілорусьРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Черговий антирекорд: в Україні 2 328 випадків коронавірусу за добу

ФотоНавального відправили на лікування до Німеччини

У Офісі генпрокурора назвали єдину причину Іловайської трагедії

Новини 21 серпня: звільнення Холодницького, отруєння Навального, Білорусь

відеоЛуческу в "Динамо" дебютував з перемоги, ультрас "привітали", увірвавшись на трибуну

Дружина Зеленського розповіла про боротьбу з коронавірусом: Досі почуваюся винною

Усі новини...
США
Трамп сумнівається, що результати виборів президента оголосять вчасно
Лукашенко знайшов винного у протестах – це США
Uber поки не буде зупиняти роботу в Каліфорнії
Останні новини
09:23
Заступник держсекретаря США поїде до РФ для переговорів по Білорусі – Reuters
08:45
Черговий антирекорд: в Україні 2 328 випадків коронавірусу за добу
08:38
В Україні грози, шквали й значні дощі – ДСНС
08:27
схемаУ центрі Києва 23-24 серпня перекриють рух
08:15
ООС: на Донбасі тихо, без порушень домовленостей
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: звільнення Холодницького, отруєння Навального
06:41
У ВООЗ сподіваються, що пандемія триватиме не більше двох років
05:57
Був на вечірці під час карантину: ірландський міністр подав у відставку
05:13
ФотоНавального відправили на лікування до Німеччини
04:30
Пандемія: у світі вже 23 млн випадків коронавірусу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!