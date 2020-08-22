Замгоссекретаря США поедет в РФ для переговоров по Беларуси – Reuters

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигун в скором времени посетит Россию и Литву для переговоров по ситуации в Беларуси.

Источник: Reuters со ссылкой на два информированных источника

Детали: Отвечая на вопрос о планируемой поездке Бигана, представитель госдепартамента сказал, что "в настоящее время о поездке не объявляется".

В то же время, бывший высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности сообщил, что Бигун должен был в ближайшие дни уехать в Москву и столицу Литвы Вильнюс, где находится кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская.

Второй источник сказал, что он не знал о запланированной поездке Бигуна, однако считает, что он будет стремиться предотвратить дальнейшее насилие в Беларуси или вмешательство России.

Прямая речь источника: "Я предполагаю, что администрация пытается отговорить Москву либо от собственной интервенции, либо от использования своего влияния на Лукашенко, чтобы побудить его к (более) жестоким репрессиям".