Зеленський каже, що ситуацію в Білорусі потрібно вирішувати діалогом, а не кийками

Президент Володимир Зеленський вважає, що владі і суспільству Білорусі необхідно знайти спокійний формат діалогу, в жодному разі не допустивши кровопролиття.

Джерело: записане інтерв'ю, яке вийшло в ефірі телеканалу "Україна 24" 22 серпня

Пряма мова: "Що стосується кровопролиття – ні в якому разі. Ми одразу відреагували. Як би там не було, що б не відбувалося, влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який, але не "кийками". Спокійний формат діалогу і вийти з цього складного питання, складного становища, яке продовжується в Білорусі".

Деталі: Зеленський зазначив, що не хоче, щоб щось вплинуло на відносини між "дійсно схожими братськими народами" українцями і білорусами. І мова не про відносини між владою, а між людьми.

Нагадаємо: В Білорусі з 9 серпня тривають акції проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля ОМОНу. Силовиками було затримано близько 7 тисяч осіб. За даними правозахисників, загинули 5 активістів. Влада підтверджує загибель трьох людей.

Виконуючий обов'язки президента Олександр Лукашенко відмовляється виконувати вимоги опозиції.