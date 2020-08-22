Зеленский говорит, что ситуацию в Беларуси нужно решать диалогом, а не дубинками

Президент Владимир Зеленский считает, что власти и обществу Беларуси необходимо найти спокойный формат диалога, в любом случае не допустив кровопролития.

Источник: записанное интервью, которое вышло в эфире телеканала "Украина 24" 22 августа

Прямая речь: "Что касается кровопролития - ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси".

Детали: Зеленский отметил, что не хочет, чтобы что-то повлияло на отношения между "действительно похожими братскими народами "украинцев и белорусов. И речь не об отношениях между властью, а между людьми.

Напомним: В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и беспредела ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7 тысяч человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов. Власти подтверждают гибель троих людей.

Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.