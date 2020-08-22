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У Чехії добове зростання випадків коронавірусу вперше перевищило 500

Субота, 22 серпня 2020, 14:34
У Чехії добове зростання випадків коронавірусу вперше перевищило 500

У Чехії за останню добу коронавірус виявили у 506 осіб – позначку у 500 заражених країна перевищила вперше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Попереднє найбільше число заражень було зафіксоване 27 березня і  становило 377

Загальне число підтверджених випадків захворювання у Чехії тепер зросло до 21 551.

Близько трьох чвертей пацієнтів вже видужали, 411 людей померли.

Число активних випадків коронавірусу в даний час знову перевищило 5000 осіб.

Чеські епідеміологи відзначають, що нинішня ситуація відрізняється від першої хвилі епідемії навесні, вказуючи на менше число госпіталізованих з коронавірусом і низьке число смертей.

Як повідомлялося, заступник міністра фінансів Польщі Пьотр Патковський заявив, що восени можливе нове велике закриття економіки через коронавірус.

Теми: Чехіякоронавірус
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