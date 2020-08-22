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В Чехии суточный рост случаев коронавируса впервые превысил 500

Суббота, 22 августа 2020, 14:34

В Чехии за последние сутки коронавирус обнаружили у 506 человек – отметку в 500 зараженных страна превысила впервые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Предыдущее наибольшее число заражений было зафиксировано 27 марта и составило 377.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Чехии теперь возросло до 21 551.

Около трех четвертей пациентов уже выздоровели, 411 человек умерли.

Число активных случаев коронавируса в настоящее время вновь превысило 5000 человек.

Чешские эпидемиологи отмечают, что нынешняя ситуация отличается от первой волны эпидемии весной, указывая на меньшее число госпитализированных с коронавирусом и низкое число смертей.

Как сообщалось, заместитель министра финансов Польши Петр Патковский заявил, что осенью возможно новое крупное закрытие экономики из-за коронавируса.

Темы: Чехиякоронавирус


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